شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غرز لمحمد عبد السلام بعد إصابته فى مران الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد السلام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للإصابة في مران زعيم الثغر الأمر الذى استدعى تدخل الجهاز الطبي لمعالجة اللاعب.

وقام الجهاز الطبي بوضع أربع غزر لمحمد عبد السلام بعد إصابته نتيجة التحامه مع زميله الأردني عبد الله نصيب بسبب الحماس الزائد الذى حذر منه حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز بقيادة مديره الفنى حسام حسن على نظيره الجمارك أحد فرق الدرجه الثالثة برباعية نظيفة، وسجل أهداف زعيم الثغر هشام صلاح "هدفين" وعبد الغنى وأحمد راشد كل منهما هدف.

واستعان فريق الجمارك بحارس الاتحاد السكندرى صبحى سليمان ليقوم بحماية مرماهم بعد إصابة حارسيه في اللقاء الودى، وزاد سليمان ببراعة شديدة عن مرماه ضد هجمات زعيم الثغر ومنعهم من زيادة غلة الأهداف.

وقام حسام حسن بإشراك جميع اللاعبين على مدار الشوطين للوقوف على المستوى الفنى لهم كما خاض الحراس الثلاثه اللقاء وهم محمد عبد المنصف و أحمد يحيى بينما شارك حارس الاتحاد صبحى سليمان بعد اصابه حارس الجمارك.

ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحة استعاداد لمباريات الأسبوع الـ9 والمقرر لها يوم 14 فبراير الجارى الثالثة عصرا على استاد الإسكندريه.

ومن جانبه أكد حسام حسن أنه أغلق صفحة كأس الرابطة والاستعداد بشكل قوى لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز والذى يخطط الجهاز الفني للدخول في المربع الذهبى خاصة بعد توفير كافة الإمكانيات للفريق .

طلب حسام حسن خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة "إيسترن كومبانى"بالدورى العام لتجهيز لاعبيه والوقوف على مستواهم الفني والبدنى قبل عودة الدورى.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع ايسترن كومبانى يوم 14 فبراير المقبل فى الجولة التاسعة للدورى