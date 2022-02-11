انتخابات نادي الزمالك.. اشتباكات بالأيدي بين أنصار أحمد سليمان ومرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت انتخابات نادي الزمالك، الجمعة، اشتباكات بالأيدي بين أنصار قائمتيّ مرتضى منصور وأحمد سليمان المرشحان على مقعد رئيس النادي.

ومع انطلاق الانتخابات، حدثت مناوشات وتدافع واشتباكات طفيفة بالأيدي عند وصول مرتضى منصور إلى مقر نادي الزمالك، قبل أن يتم تدارك الأمر.

ومع ازدياد أعداد الناخبين وسخونة الأجواء في خيمة الانتخابات، بدأ التلاسن بين مناصري منصور وسليمان ليتطور الأمر إلى اشتباك عنيف بالأيدي.

وهدأت الأمور من جديد، لكن ظل التوتر يشوب خيمة الانتخابات، قبل أن يظهر مرتضى منصور من جديد للإدلاء بصوته.

يشار إلى أن أعضاء نادي الزمالك ينتخبون مجلس إدارة جديدة لقيادة النادي لمدة 4 سنوات قادمة، لكن المنافسة الشرسة بين قائمتي مرتضى منصور وأحمد سليمان زادت الأحداث سخونة في مقر النادي.