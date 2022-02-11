شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة يتابع لقاء الزمالك وبورجوس الإسباني فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكندي روي رانا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، على التواجد فى صالة الدكتور حسن مصطفى لمتابعة مباراة الزمالك أمام بورجوس الإسباني فى كأس العالم للأندية.

وتواجد روي رانا داخل صالة حسن مصطفى برفقة كل من محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويواجه الزمالك نظيره بورجوس الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في مصر والتي انطلقت في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.