شكرا لقرائتكم خبر عن بورجوس الإسبانى يتقدم على الزمالك فى الشوط الأول بنصف نهائي مونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبورجوس الإسبانى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة السلة والتى تستضيفها مصر، بتقدم الفريق الإسبانى بنتيجة 34/44.

وأشعلت جماهير صالة كأس العالم لكرة السلة بهتافات "زمالك يا ملك" لمؤازرة فريقها الذى يمثل كرة السلة المصرية فى المونديال، وتوافدت أعداد من جمهور نادى الزمالك على صالة حسن بأكتوبر، لحضور مباراة الفريق أمام سان بابلو بورجوس الإسبانى فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 13 فبراير الجارى.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

وتوافدت أعداد من جمهور نادى الزمالك على صالة حسن بأكتوبر، لحضور مباراة الفريق أمام سان بابلو بورجوس الإسبانى فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 13 فبراير الجارى.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

وفى السياق ذاته، نجح فريق فلامنجو البرازيلي لكرة السلة فى تحقيق الفوز فى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب نظيره ليكلاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 71/94، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.