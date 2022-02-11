شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يفتتح البرنامج التدريبي للإدارة الرياضية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت جامعة القاهرة بمشاركة مدير المركز الدولي للدراسات الرياضية بالفيفا lcies رونالد تشافلون، والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث التجارية، ومحمد قطب مدير البرنامج، وخالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، والكابتن فتحي مبروك، بمشاركة الزميل محمد فهيم، حفل افتتاح برنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية بشراكة كلية التجارة جامعة القاهرة والمركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتم تنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية، حيث يقوم المركز الدولي للدراسات الرياضية بتوفير المادة العلمية ومتابعة سير البرنامج، بينما تقوم جامعة القاهرة بتوفير هيئة التدريس، ويتم عقد المحاضرات في الحرم الجامعي.

ويتكون البرنامج من 6 وحدات وهى الإدارة الرياضية، التسويق الرياضي، التمويل في الرياضة، القانون الرياضي إدارة الاحتفالات الرياضية، الاتصالات الرياضية، على أن تكون مدة كل وحدة 24 ساعة، ويقوم الدارسون باختيار لغة التدريس (عربي أو إنجليزي أو فرنسي)، ويعد هذا البرنامج الفريد من نوعه الذي يقدم شهادة الإدارة الرياضية في جمهورية مصر العربية معتمدة من المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للفيفا CIES/FIFA ويقوم بالتدريس نخبة من اساتذة جامعة القاهرة و نجوم الرياضة الذين لديهم خبرة علمية وعملية في مجال الرياضة.

ويحصل الدارسون الذين استوفوا متطلبات البرنامج على شهادة الإدارة الرياضية التي تقدم من المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES المعتمد من الـFIFA ومن جامعة القاهرة.



















فيفا

خالد الدرندلى