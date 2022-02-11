شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اليوم الأول لإبراهيم توريه فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمضى إبراهيم توريه نجم نادي بيراميدز الجديد واللاعب الدولي البوركيني أول أيامه في صفوف فريقه الجديد والذي انضم إليه مؤخرًا بعد أداء خرافي في بطولة كأس أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ووصل توريه إلى القاهرة فجر اليوم لينضم لصفوف الفريق بعدما استدعاه المدير الفني إيهاب جلال لقائمة مباراة أهلي طرابلس الليبي في كأس الكونفدرالية.

وعقد اللاعب جلسة مع إيهاب جلال ورحب بوجوده موضحا أنه سيكون صفقة مهمة للفريق حيث يعتبر من أفضل اللاعبين في القارة السمراء، كما خاض مرانه الأول بقميص الفريق.

ويحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية. وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي: يوم السبت الموافق 12 فبراير مؤتمر نادي بيراميدز 4:00 عصرا تدريب نادي بيراميدز 4:30عصرا مؤتمر نادي أهلي طرابلس 5:30 مساء تدريب نادي أهلي طرابلس 6:00 مساء استاد الدفاع الجوي سيكون متاحا أمام جميع وسائل الإعلام تصوير أول ١٥ دقيقة من تدريبي بيراميدز وأهلي طرابلس بملعب الدفاع الجوي.

إبراهيم توريه نجم نادي بيراميدز الجديد إبراهيم توريه نجم نادي بيراميدز الجديد

إبراهيم توريه نجم بقميص بيراميدز

إبراهيم توريه نجم نادي بيراميدز مع إيهاب جلال