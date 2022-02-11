مدرب فلامنجو: هذا هو مفتاح الفوز في نهائي كأس العالم لأندية السلة

القاهرة - سامية سيد - أكد جوستافو دي كونتي، المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي، أن فريقه لعب بشكل أفضل، واستحق الفوز في مباراته أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي بنصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة السلة المقامة في مصر.

ونجح فريق فلامنجو البرازيلي لكرة السلة في تحقيق الفوز في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في مصر، عندما واجه نظيره ليكلاند ماجيك الأمريكي ليتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة 71/94.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأسلوب هنا مختلف لكننا وجدنا الطريقة الأفضل ولعبنا بشكل جيد واستحققنا الفوز والتأهل للمباراة النهائية".

وأضاف: "لم أكن أتوقع ظهور الفريق الأمريكي بهذا الأداء اليوم، ولكننا قمنا بالتحضير للمباراة بشكل جيد، وركزنا على غلق المساحات أمام أهم لاعبي الفريق المنافس، كما أننا نجحنا في إيقاف الهجمات المرتدة، وكنا أفضل في الكرات الثلاثية ولهذا نجحنا في الفوز".

وتابع: "لا يهمنا من سنواجه في المباراة النهائية، سواء الزمالك فهو بطل أفريقيا وصاحب الأرض، أو بورجوس الإسباني فهو بطل أوروبا وحامل لقب البطولة وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة".

وأتم جوستافو دي كونتي حديثه: "من سيحضر للنهائي بشكل أفضل، ويكون مدربه أفضل سيفوز، ولكن في النهاية لن تكن مباراة سهلة بكل تأكيد".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.