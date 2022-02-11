الامارات | لبنان يتخطى عقبة الجزائر بفارق 19 نقطة في بطولة العرب للسلة

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتخطى عقبة الجزائر بفارق 19 نقطة في بطولة العرب للسلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب اللبناني انتصاراً مستحقاً على نظيره الجزائري، جاء بفارق 19 نقطة وبنتيجة "83-66"، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة المنتخبات العربية لكرة السلة للرجال، المقامة حالياً على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد في نسختها الـ 24 حتى 16 الجاري، وتنافس على ألقابها سبعة منتخبات عربية.

وانتزع لبنان بفوزه هذا صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، وبرصيد أربع نقاط، بفارق نقطة عن المنتخب الجزائري الذي تراجع للمركز الثاني، وليقبع المنتخب الصومالي بالمركز الثالث والأخير برصيد نقطتين.

وعرف المنتخب اللبناني كيفية تحقيق انتصار عريض، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث "24-19 و30-11"، فيما لم يشفع للمنتخب الجزائري نيله أفضلية الربعين الأول والرابع "18-15 و18-14"، والتي لم تكن كافية للجزائريين للعودة في نتيجة المباراة.

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