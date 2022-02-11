"شتوتجارت الألمانى" يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادى شتوتجارت الألماني اليوم، الجمعة، إصابة النجم المصرى الشاب عمر مرموش بفيروس كورونا، بعدما إيجابية المسحة الأخيرة التي خضع لها اللاعب.

وقال بيان النادى الألماني، "أظهرت نتائج اختبار عمر مرموش، الذى كانت نتائج الاختبارات الأولية سلبية لفيروس كورونا لدى عودته من كأس الأمم الأفريقية وتم تطعيمه بالكامل، ولكنها أصبحت إيجابية فى اختبار لاحق".

وأضاف البيان أن اللاعب فى عزلة منزلية، وغير متاح لمواجهة باير ليفركوزن السبت في الدوري الألمانى.

وكان عمر مرموش قد شارك مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، وحصل منتخب الفراعنة على المركز الثانى فى البطولة.

ويلعب مرموش (22 عامًا) مع فريق شتوتجارت الألماني، معارا من فريق فولفسبورج، كما ، وانتقل مرموش لفريق شتوتجارت الألماني في الموسم الحالي على سبيل الإعارة، ليكون ضمن قائمته في البوندزليجا.