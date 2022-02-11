شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جمهور الزمالك على صالة حسن مصطفى لحضور مباراة كأس العالم للسلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافدت أعداد من جمهور نادى الزمالك على صالة حسن بأكتوبر، لحضور مباراة الفريق أمام سان بابلو بورجوس الإسبانى فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 13 فبراير الجارى.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

وفى السياق ذاته، نجح فريق فلامنجو البرازيلي لكرة السلة فى تحقيق الفوز فى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب نظيره ليكلاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 71/94، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

والتقى فلامنجو البرازيلي ممثل أوروبا بنظيره ليكلاند ماجيك الأمريكي في الخامسة من مساء اليوم الجمعة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح فلامنجو في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة ٢٧/١٩، قبل أن يستمر تفوقه في الفترة الثانية التي أنهاها وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٥١/٣٥.

واستمر تفوق الفريق البرازيلي في الفترة الثالثة ونجح في إنهائها متفوقا بنتيجة ٧٠/٥٤، كما نجح في إنهاء الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة ٩٤/٧١.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.