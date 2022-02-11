شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو البرازيلي يهزم ليكلاند الأمريكى ويصعد لنهائى كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فلامنجو البرازيلي لكرة السلة فى تحقيق الفوز فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى مصر، بالتغلب على ليكلاند ماجيك الأمريكي، ليتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة 71/94.

والتقى فلامنجو البرازيلي ممثل أوروبا بنظيره ليكلاند ماجيك الأمريكي فى الخامسة مساء اليوم الجمعة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح فلامنجو في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة ٢٧/١٩، قبل أن يستمر تفوقه في الفترة الثانية التي أنهاها وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٥١/٣٥.

واستمر تفوق الفريق البرازيلي في الفترة الثالثة ونجح في إنهائها متفوقا بنتيجة ٧٠/٥٤، كما نجح في إنهاء الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة ٩٤/٧١.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.