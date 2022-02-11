شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك تنبه على إغلاق التصويت بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوهت اللجنة المشرف على انتخابات نادى الزمالك على أعضاء الجمعية العمومية بإغلاق باب التصويت بعد 15 دقيقة فى السابعة مساءً.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة "الجهة الإدارية المختصة" والمشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى انطلقت صباح اليوم الجمعة تحت إشراف قضائي كامل

وأكد مديرية المديرية اللواء عبد الرحمن شلش أن الانتخابات بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم بفتح باب التسجيل أمام أعضاء الجمعية العمومية للتصويت 'لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً، وتتابع الجهة الإدارية سير العملية الانتخابية بالنادى، والتزام كافة الأطراف بسير الإجراءات المتعلقة بالانتخابات بما يضمن صون حقوق المرشحين والحفاظ على عدالة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية .

وأكد أنه تم الاستجابة من الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لكافة الطلبات التى تقدم بها المرشحون منذ انطلاق إجراءات العملية الانتخابية لضمان المساواة واعطاء جميع المرشحين حقوقهم المشروعة والمكفولة بحكم القانون واللائحة المنظمة.

أضاف أن الانتخابات شهدت حضورا مكثفا من أعضاء الجمعية العمومية منذ بدء الانتخابات فى صباح اليوم مؤكدا على حرص الجهة الإدارية على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوسائل الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.