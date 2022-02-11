شكرا لقرائتكم خبر عن شو استعراضى بين شوطى مباراة فلامنجو وليك لاند بكأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، بتنظيم فقرة استعراضية بين شوطى مباراة فلامنجو البرازيلى وليكلاند الأمريكى بنصف نهائي المونديال.

أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بنادى الزمالك قائمة الفريق المقرر أن تخوض مباريات كأس العالم للأندية، وتضم القائمة كلا من أحمد حاتم ، ادجار سوسا ، مايك ماكينى، احمد عزب ، عمر هشام، ستروبارى، معاذ ايمن، إسلام سالم، أحمد محمود ، احمد ياسر، أنس أسامة، ايك ديجو، مصطفى مكاوى كيجو، حازم المشد.

يشارك فى البطولة 4 فرق هى الزمالك ممثل عن قارة أفريقيا، وفلامنجو البرازيلى، وليكلاند الأمريكى، وسان بابلو بورجوس الإسبانى.