شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: نركز فى التحضير لمباراة السنغال وعلى الجميع التعاون للتأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب المصرى لكرة القدم، أن مهمة وصول الفراعنة لنهائيات كأس العالم ممكنة وليست مستحيلة، متمنيا نجاح اللاعبين مع أنديتهم، مطالبا بالتضحيات الكبيرة والجهود والتعاون مع المنتخب.

وقال كيروش، عبر حسابه على تويتر، "يا شباب.. المهمة محتملة، نتمنى لجميع لاعبينا عملا رائعا والنجاح فى واجباتهم مع أنديتهم، لكن فى نفس الوقت نحن نركز فى خطة التحضير الخاصة بنا.

وأضاف كيروش، "تجرى المباراة الفاصلة لكأس العالم فى مصر فى شهر مارس، وهذا يتطلب تضحيات كبيرة وجهودًا وتوافرًا كاملاً من الجميع للتعاون مع المنتخب الوطنى".



وتابع كيروش، "بالنسبة إلى كل من لديهم مسؤوليات، حان الوقت لتقديم العظمة وعدم التحدث كثيرًا، وعدم الجدوى والخداع وتضليل الجماهير".

من ناحية أخرى، يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، إقامة معسكر مغلق خارج القاهرة يضم اللاعبين المحليين بعيداً عن أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، على أن ينطلق المعسكر 11 مارس المقبل.

ويهدف كيروش من خلال المعسكر لتجهيز اللاعبين المحليين، بجانب ضم عناصر جديدة للتعرف عليهم بشكل أكبر، قبل انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، ويضم منتخب مصر أكثر من لاعب خارج الأهلى والزمالك وبيراميدز مثل محمد صبحى ومحمود جاد وعمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين ومروان داوود ومروان حمدى.











