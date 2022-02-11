الأهلي: "فيفا" سمح بسعة الاستاد كاملة في مباراتنا أمام الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، موافقة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات على فتح باب حجز التذاكر من جديد اليوم لمباراته والهلال السعودي على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات استاد آل نهيان الذي يستضيف المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة، بحسب بيان صادر عن الأهلي، اليوم الجمعة، استخدام السعة الكاملة لمدرجات الاستاد، بدلا من نسبة 30 % المستخدمة في المباريات السابقة، وعلى جماهير الأهلي الراغبة في حضور مباراة الغد ومؤازرة فريقها سرعة الحجز الآن عبر موقع البطولة، حيث تتم عملية بيع تذاكر البطولة إلكترونيا وفقا لقواعد اللجنة المنظمة من بداية البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السعودي في الثالثة عصر غدٍ السبت لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.