حكم نهائي أمم أفريقيا يتحدث عن واقعته مع محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف فيكتور جوميز حكم نهائي كأس الأمم الأفريقية عن موقفه مع محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال المباراة، والذي لفت أنظار المتابعين

وقا جوميز في تصريحات لوسائل إعلام محلية جنوب إفريقية: أنا احترم اللاعبين خلال إدارة المباريات، ولا أحب الحديث عن قراراتي التي أتخذها داخل الملعب".

وتابع: "على الرغم من ذلك، أحب أن ألقي الضوء، على بعض النقاط بغرض التعليم، وأنا أيضا أؤمن بأننا نتحمل مسئولية التوجيه الإيجابي بخصوص كرة القدم ليفهم الجميع عملنا".

وأضاف: "لقد تطورت كرة القدم بشكل مذهل، وكذلك اللاعبين، الذين ينالون احتراما كبيرا ورواتب، ويجب أن يتطور التحكيم أيضا بنفس القدر".

وواصل: "لا يمكننا أن نتمسك بالأسلوب القديم في التحكيم، كل ما يمكن أن أقوله أنه يوم أحد، قرتت أن اتعامل مع لاعب من الصف الأول، بطريقة معتبرة ومناسبة ومسئولة".

واختتم قائلًا: "كرة القدم كانت الفائز الأكبر في تلك الليلة".

وخسر منتخب مصر نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال من خلال الركلات الترجيحية، حيث ضاعت على الفراعنة فرصة تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه بالمسابقة الأعرق داخل القارة السمراء.