لاعب بترو أتليتكو: مباراة الزمالك صعبة.. ونركز للخروج بنتيجة إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال لاعب فريق بترو أتليتكو الأنجولي، أندرسون كروز، إن مباراتهم أمام الزمالك ستكون صعبة كونها أمام منافس كبير له اسمه في قارة أفريقيا.

ويحل بترو أتليتكو الأنجولي، ضيفًا على الزمالك عند السادسة مساء يوم غد السبت في مستهل مشوارهما بدور المجموعات من النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كروز، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:"استعدينا بصورة جيدة للمباراة، والمباراة مهمة جدًا لفريقه ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، وأن تكون المباراة بمثابة انطلاقة لبترو أتلتيكو في البطولة".

وأتم لاعب فريق بترو أتليتكو، تصريحاته بالتنويه إلى أن لاعبي فريقه يركزون لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، مشددًا على أنهم يدركون أهمية مباراة الزمالك لأنها أمام أحد الفرق الكبيرة بالقارة الأفريقية.