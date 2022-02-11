عبد الحفيظ: لن ننظر إلى الماضي.. سنلعب ضد بطل آسيا لأجل البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه كان يسعى للفوز بالميدالية الذهبية أو الفضية في مونديال الأندية، لكنه لن ينظر إلى الماضي وسيكون تركيزه على البرونزية.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السعودي في تمام الثالثة مساء بتوقيت القاهرة في مباراة يتوج الفائز بها بالميدالية البرونزية، في البطولة التي تستضيفها الإمارات.

وفي تصريحات للموقع الرسمي قال عبد الحفيظ :"كان هدفنا المباراة النهائية، لكننا لن ننظر إلى الماضي، سنلعب ضد الهلال السعودي بطل آسيا الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبينن ونحن أيضاً أبطال إفريقيا ونثق في لاعبينا".

وأضاف عبد الحفيظ :"المباريات الكبرى تصنع نجومية اللاعبين، ومواجهة الهلال كبيرة لأنها على تحدي الميدالية البرونزية في كأس العالم".

وعن مشاركات الأهلي المونديالية قال عبد الحفيظ :"في 2005 كان الأهلي فريقا جبارا لكنه لم يحقق أهدافه في البطولة لقلة الخبرة، لكنه عاد وفاز بالبرونزية في العام التالي".

وتابع عبد الحفيظ :"المشاركة المستمرة في البطولة جعل الدوافع والطموحات تزداد، لم نأت إلى الإمارات لتقديم أداء مشرف فقط، وهو سبب حالة الحزن بعد خسارة نصف النهائي هذا العام وفي النسخة الماضية".

وأنهى مدير الكرة بالأهلي :"ننتظر عودة محمد الشناوي وبيرسي تاو في بداية مشوارنا بدوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء كأس العالم للأندية مباشرة".