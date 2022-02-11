كيروش: حان وقت العظمة.. المونديال يتطلب تضحيات واستعداد استثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن الوقت الحالي يتطلب تضحيات واستعدادات استثنائية من أجل التأهل إلى كأس العالم.

وتلعب مصر مع السنغال ذهابا وإيابا في الفترة من 24 وحتى 29 مارس المقبل من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال.

وعبر حسابه على "تويتر" كتب كيروش :"لدينا مهمة ممكنة، أتمنى من كل اللاعبين أولا النجاح مع أنديتهم في هذه الفترة، أما نحن نركز على خطة الإعداد للمنتخب".

وأضاف كيروش :"سنلعب المرحلة الفاصلة للتأهل للمونديال في مارس، وهذا يتطلب تضحيات عملاقة ومجهودات كبيرة، واستعدادية تامة من الجميع من أجل التعاون مع المنتخب".

وخسرت مصر نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح لتفشل في تحقيق اللقب الثامن، وتمر بكسرة قلب كبيرة قبل مواجهة السنغال مرة أخرى من أجل تحدي المونديال.

وتابع المدرب البرتغالي :"الحلم الاستثنائي يتطلب أناس استثنائيون، واستعدادات استثنائية، المهمة الاستثنائية تحتاج إلى رؤية استثنائية وقيادة استثنائية كذلك".

وأنهى كيروش :"وبالنسبة إلى كل هؤلاء الذين في مواقع المسئولية، لقد حان وقت العظمة، وليس الحديث كثيرا لتبدو بلا قيمة وبلا جدوى، هذا ليس وقت الخداع وتضليل المشجعين".