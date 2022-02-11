الامارات | هدف في الدقيقة 96 يحرم النصر من الفوز على العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف في الدقيقة 96 يحرم النصر من الفوز على العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل العروبة مع النصر بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت اليوم على استاد الفجيرة الدولي، ضمن الجولة 15 بدوري أدنوك للمحترفين. وفي أول مباراة للمدب سالم ربيع مع فريقه النصر، اكتفى العميد بتعادل مخيب 1-1، بعد أن حرمه هدف العروبة في الدقيقة 96 من تحقيق الفوز وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام عجمان. ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة، مقابل 9 نقاط للعروبة.

وسجل النصر هدفه عن طريق سباستيان تيغالي في الدقيقة 38، بعد ان سدد كرة صاروخية في شباك العروبة خارج منطقة الجزاء، مستفيدا من تشتيت خاطىء للكرة من قبل مدافعي العروبة، حيث كان تيغالي بانتظارها ليسددها قوية في المرمى. وفرط النصر بهجمات عديدة، قبل ان يتمكن لاعب العروبة البديل محمد خلفان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (90+6).

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