الامارات | العين يقسو على "الصقور" بثلاثية.. ويعزز الصدارة بالنقطة 36

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقسو على "الصقور" بثلاثية.. ويعزز الصدارة بالنقطة 36 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العين فوزاً عريضاً اليوم على فريق الإمارات بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإمارات برأس الخيمة، ليعزز "الزعيم" الصدارة برصيد 36 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الوحدة، بينما يظل فريق الإمارات في المركز الأخير بجدول الترتيب عند رصيد 5 نقاط.

قدم العين مستوى متميز، وبدأ المباراة بضغط كبير على فريق "الصقور"، وحصل على ركلة جزاء في أول 20 دقيقة، لكن المهاجم التوغولي لابا كودجو أضاع الكرة بعد تألق حارس فريق الإمارات سهيل المطوع، الذي استبسل أمام هجوم العين. ونجح المدافع الكولومبي دانيلوا، في إحراز هدف العين الأول في الدقيقة 27 من كرة رأسية.

وفي الشوط الثاني حاول فريق الإمارات الصمود والوصول إلى مرمى العين، لكن "الزعيم" رد بهدفين عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء من خلال أحمد برمان في الدقيقة 62، وأكمل لابا كودجو الثلاثية في الدقيقة 71 من متابعة لكرة ساقطة داخل منطقة الجزاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news