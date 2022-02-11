الامارات | زوما ضمن تشكيلة وست هام رغم قضية تعذيبه القطة

شكرا لقرائتكم خبر عن زوما ضمن تشكيلة وست هام رغم قضية تعذيبه القطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون المدافع الدولي الفرنسي كورت زوما ضمن تشكيلة فريقه وست هام للمباراة المقررة الأحد على ملعب ليستر سيتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما أفاد الجمعة مدربه الاسكتلندي ديفيد مويز. وتصدر زوما العناوين في الأيام القليلة الماضية بعدما نُشِرَ له مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في إنكلترا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرر وست هام الأربعاء معاقبة اللاعب بـ "أكبر غرامة مالية ممكنة"، وقدرها راتب أسبوعين بقيمة 340 ألف دولار بحسب التقديرات، لكنه لم يستبعده عن التشكيلة التي فازت الثلاثاء على واتفورد 1-صفر بل لعب حتى أساسياً. ولم يحظَ شقيقه يوان بمعاملة مماثلة من قبل فريقه داغنهام أند ريدبريدج من المستوى الإنكليزي الخامس، إذ تم إيقافه من قبل النادي لأنه الشخص الذي صور الحادثة بحسب ما عُلِم.

ورغم الانتقادات الموجهة للاعب الفرنسي الذي "وافق فوراً على قيمة الغرامة وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية لحماية حقوق الحيوان" حسبما أفاد وست هام الأربعاء، قرر مويز الاعتماد عليه مجدداً للمشاركة في لقاء الأحد. وأكد مويز اليوم "نعم، إنه متوفر للعب ضد ليستر"، مضيفاً "هناك وجهات نظر وآراء مختلفة حول مسألة استدعائه (للفريق) من عدمه. نحن كفريق اتخذنا هذا القرار (بعدم استبعاد الفرنسي) وأنا ملتزم به".

وكشفت الجمعية الملكية لمنع القسوة بحق الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، إلى أن القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي الفرنسي باتتا في عهدتها. وقالت "نريد طمأنة الجميع بأننا نحقق (بالمسألة) وأن القطتين في مكان آمن ويتم الاعتناء بهما". وأكد وست هام أن "النادي وكورت يتعاونان بشكل كامل مع التحقيق وقد وافق اللاعب طواعية على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بداية، بما في ذلك إعطاء القطتين إلى الجمعية الملكية لفحصهما".

وتابع "يشعر كورت بالندم، وعلى غرار أي شخص في النادي يتفهم تماماً شدة رد الفعل على الحادث وضرورة اتخاذ إجراءات معينة بحقه". كما طالبت عريضة نُصت باللغتين الفرنسية والانكليزية بملاحقات قانونية ضد لاعب ست هام، ولاقت تضامناً كبيراً على منصة "تشاينج.أورغ" (تغيير) وحصلت على 170 ألف توقيع.

وقامت شركة أديداس الراعية للاعب بفسخ عقدها معه بعد هذه الحادثة، وقالت في بيان أصدرته الأربعاء "لقد أنهينا التحقيق في هذه القضية ونستطيع التأكيد بأن كورت زوما لم يعد رياضياً متعاقداً مع أديداس". ويحتاج وست هام بالتأكيد الى خدمات الفرنسي في صراعه من أجل الاحتفاظ بالمركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ لا يتقدم سوى بفارق نقطة عن كل من أرسنال ومانشستر يونايتد، مع خوضه مباراتين أكثر من الجار اللندني وواحدة أكثر من "الشياطين الحمر".

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