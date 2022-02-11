شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: نسعى للفوز على بترو أتلتيكو.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة جداً للقلعة البيضاء، وكانت هناك حالة خيبة أمل فى النسخة الماضية بعد الخروج من دور المجموعات.

وقال المدير الفني للفريق فى المؤتمر الصحفي، "هدفنا المنافسة على اللقب فى النسخة الحالية، وبطولة دوري أبطال أفريقيا من ضمن أهداف الزمالك فى الموسم الحالى".

وشدد كارتيرون على أن مباراة الغد أمام بترو أتلتيكو مهمة، والفريق يتطلع لتحقيق الفوز للبحث عن بداية قوية فى دور المجموعات، بعدما فاز من قبل على توسكر الكيني في دور الـ32 للبطولة.

وأضاف مدرب الزمالك أنه منح اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخب المصرى راحة 3 أيام، مشددا على أن الجهاز الفني تعامل مع اللاعبين بشكل جيد خلال معسكر المباراة لتجهيزهم للمشاركة.

وأضاف المدير الفني للزمالك، "تعويض غياب طارق حامد صعب جدا، لأنه من أفضل اللاعبين الذين يقطعون الكرة، وهو يعاني من إصابة في الركبة ولكنه يتحسن حاليا والفريق سيستعيده قريبا”.

وأوضح كارتيرون أن تقارب مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمر جيد بالنسبة للفريق ولا يمثل مشكلة، لأن هناك هدف للزمالك يتطلع لتحقيقه في فترة قصيرة.

وأضاف أن الزمالك لن يتأثر بمستوى الفريق في كأس الرابطة، في ظل عودة اللاعبين الدوليين واكتمال الصفوف قبل مباراة الغد.

وعلق على انضمام ماجد هاني لاعب الوسط الصاعد لقائمة الفريق لخوض مباراة بترو أتلتيكو قائلا :” أي لاعب صاعد يأتي له وقت ويحصل على فرصته، وماجد سبق وشارك مع الزمالك في مباراتين، وهو مشروع من مشروع النادي، واللاعب عندما يصل عمره 20، أو21 عام لا يكون ناشئي، واللاعب بعد عمر 18 عاما لا يعد ناشئا”.

وأشار المدير الفني إلى أن الزمالك به العديد من الأحداث المحيطة به، وقال :” كي تنجح في القلعة البيضاء يجب أن يكون لديه حماس وتركيز ذهني، والفريق سبق وحقق بطولات في ظروف مماثلة”.

ويلتقي الزمالك في السادسة مساء غد السبت أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم برفقته كل من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.