شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن مباراة الهلال السعودى وموعد عودة ثنائى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الهلال السعودي المقرر لها غدًا كبيرة وصعبة، خاصة أنها بين بطلين عربيين وتحدد الفريق المتوج بالميدالية البرونزية في النسخة الحالية من ‏كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق لديه رغبة ‏قوية في العودة إلى القاهرة بالميدالية البرونزية في ختام مشواره بالبطولة.‏

وأضاف مدير الكرة: "كان لدينا طموح الوصول إلى النهائي وتحقيق ميدالية جديدة، ولكن لن ‏ننظر إلى الماضي وغدًا نواجه الهلال السعودي بطل آسيا الذي يضم مجموعة مميزة من ‏اللاعبين ونحن أبطال أفريقيا ولدينا ثقة كبيرة في كل لاعبينا". ‏

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباريات الكبيرة هي التي تصنع النجومية، ومواجهة الغد كبيرة ‏لأن الفائز بها يتوج بميدالية برونزية.‏

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية واجه بعض ‏الصعوبات، ورغم ذلك حقق الفوز على مونتيري المكسيكي في دور ربع نهائي البطولة وقدم ‏مباراة جيدة أمام بالميراس في نصف النهائي، لا سيما الشوط الثاني الذي تسيده الفريق.‏

وأكد عبد الحفيظ أن كثرة مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية منحت انطباعًا مختلفًا عن ‏بداياته، ضاربًا مثالًا أنه في 2005 كان الأهلي فريقًا جبارًا، ولم يحقق الأهداف المطلوبة، بسبب ‏عدم وجود خبرة المشاركة في البطولة، وفي 2006 حقق الميدالية البرونزية.‏

وأضاف: "تواجدك المستمر في البطولة جعل الدوافع كبيرة والطموح يزيد، وأن الفريق لم يأتِ ‏من أجل تقديم أداء مشرف فقط، ولعل هذا ما يفسر حالة الحزن بسبب الخسارة العام الماضي ‏من بايرن ميونيخ الألماني والعام الحالي من بالميراس البرازيلي. في النهاية الحمد لله على ‏كل شيء، ننتظر مباراة الغد ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفوز بالميدالية البرونزية".‏

وعن الغيابات في صفوف الفريق قال عبد الحفيظ إن الفريق تعرض لمثل هذا الموقف العام ‏الماضي عندما غاب محمود كهربا وحسين الشحات عن مباراة تحديد المركز الثالث، وليلة ‏المباراة تعرض صلاح محسن للإصابة، ونفس الأمر يتكرر في البطولة الحالية من خلال ‏غياب محمد مجدي أفشة وأيمن أشرف، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في كافة اللاعبين. ‏

وتطرق مدير الكرة للحديث عن الإصابات قائلًا: «لدينا أمل كبير أن يلحق محمد الشناوي بمباراة ‏الهلال السوداني في انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وبيرسي تاو، سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة قبل مباراة صن داونز».

وأكد عبد الحفيظ أن المرحلة المقبلة صعبة وبها تحديات كبيرة، والأهلي أمامه بطولة دوري ‏أبطال إفريقيا ويريد الفوز بالبطولة الثالثة، مشيرًا إلى أن نظرة الجميع أصبحت مختلفة للأهلي ‏الذي توج بآخر بطولتين وهناك متابعة لمباراة صن داونز والهلال اليوم.‏

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الفريق استفاد من مرحلة كأس الرابطة، واكتسب لاعبين يشاركون ‏مثل زياد طارق ومحمد مغربي والعديد من اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي تعرف دورها جيدًا ودائمًا ما تساند ‏الفريق.‏