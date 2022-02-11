شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الأهلى قبل مواجهة الهلال السعودي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي وبعثة الفريق فى أبو ظبي، قبل مواجهة الهلال السعودى غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودي عصر غدٍ السبت، فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد تحدث اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السعودي، مؤكدًا أنها «ديربي» قوى ومفيد للكرة العربية بين الأهلي بطل إفريقيا والهلال السعودي بطل آسيا.

وقال موسيماني، «أمامنا مباراة أخرى فى كأس العالم للأندية، وهي مباراة كبيرة لنا كفريق أفريقي، وكذلك للهلال بطل السعودية وآسيا، وأود أن أظهر احترامي لهم لأنهم منافس مميز».

وأضاف، «لدينا شيء نلعب عليه، ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا في هذه المسابقة هو الميدالية البرونزية».

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الهلال السعودي قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح، بل ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وتابع،: «الأهلي يملك تاريخًا جيدًا في هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غدًا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وكذلك من الدوري الإنجليزي».

وقال موسيماني، «لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي، فنحن نحترمه كمنافس، ونحن أيضًا نثق في أنفسنا وتاريخنا، وسيكون اللقاء ديربي عربيًّا وممتعًا والأفضل للكرة العربية أن هناك ناديًا عربيًّا سيغادر البطولة ببرونزية العالم».