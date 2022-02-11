شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الأول فى جاروا استعداداً لمواجهة القطن الكاميرونى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري مرانه الأساسي على ملعب سيناجيس بمدينة جاروا الكاميرونية، استعدادًا لمباراته أمام القطن الكاميرونى فى الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد - بتوقيت القاهرة - على ستاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا.

وكانت بعثة النادي المصري قد وصلت إلى مقر إقامتها بمدينة جاروا الكاميرونية، حيث اللاعبون على فترة وجيزة من الراحة قبل استئناف التدريبات.

وغادرت بعثة الفريق البورسعيدي أمس، القاهرة إلى مدينة دوالا الكاميرونية، حيث قضت البعثة ليلة واحدة بأحد فنادقها، وخضع الفريق لتدريبات استشفائية وبعض التدريبات الخفيفة.