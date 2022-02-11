ويحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية.

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لبيراميدز وأهلي طرابلس غدًا فى الدفاع الجوى قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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