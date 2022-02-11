شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لبيراميدز وأهلي طرابلس غدًا فى الدفاع الجوى قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز وأهلي طرابلس الليبي فى بداية مشوار دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية.
وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:
يوم السبت الموافق 12 فبراير
مؤتمر نادي بيراميدز 4:00 عصرا
تدريب نادي بيراميدز 4:30عصرا
مؤتمر نادي أهلي طرابلس 5:30 مساء
تدريب نادي أهلي طرابلس 6:00 مساء
استاد الدفاع الجوي
سيكون متاحا أمام جميع وسائل الإعلام تصوير أول ١٥ دقيقة من تدريبي بيراميدز وأهلي طرابلس بملعب الدفاع الجوي.