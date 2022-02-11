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مؤتمر صحفى لبيراميدز وأهلي طرابلس غدًا فى الدفاع الجوى قبل موقعة الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز وأهلي طرابلس الليبي فى بداية مشوار دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية.

 

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

 

يوم السبت الموافق 12 فبراير 

 

مؤتمر نادي بيراميدز 4:00 عصرا 

تدريب نادي بيراميدز 4:30عصرا 

 

مؤتمر نادي أهلي طرابلس 5:30 مساء

تدريب نادي أهلي طرابلس 6:00 مساء 

 

استاد الدفاع الجوي

 

سيكون متاحا أمام جميع وسائل الإعلام تصوير أول ١٥ دقيقة من تدريبي بيراميدز وأهلي طرابلس بملعب الدفاع الجوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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