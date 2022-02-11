الامارات | المنتخب الليبي يعمق جراح "صقور الأردن" في بطولة العرب للسلة

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الليبي يعمق جراح "صقور الأردن" في بطولة العرب للسلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمق المنتخب الليبي جراء نظيره الأردني بإلحاق الهزيمة الثالثة على التوالي بـ "صقور الأردن"، عقب فوز الليبيين بفارق 12 نقطة وبنتيجة "81-69"، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب المجموعة الأولى، في ختام دور المجموعات ببطولة العرب للمنتخبات، المقامة حالياً في نسختها الـ 24 على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى 16 الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

وفرض المنتخب الليبي أفضليته على غالبية مجريات لقاء الأردن، بعدما أحكم الليبيون سيطرتهم على الربعين الأول والثالث، ومن ثم الرابع بواقع "25-19 و23-19 و21-15"، فيما اكتفى الأردن بنيل أفضلية الثاني "16-12".

وواصل المنتخب الليبي تقديم نتائجه الطيبة في البطولة، إذ سرعان ما نجح في تعويض خسارته المباراة الافتتاحية أمام تونس بفارق نقطة "63-64"، بتحقيق انتصارين متتالين، أولهما أمس على حساب منتخب الإمارات "93-74"، والفوز على الأردن. بدوره واصل الأردن عروضه غير المقنعة بتسجيل الهزيمة الثالثة، عقب خسارته أمام الإمارات "81-85"، وأمس بالهزيمة أمام تونس "56-64".

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