الامارات | فتح "الطاقة الاستيعابية" للجماهير بنسبة 100% في اليوم الختامي لمونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح "الطاقة الاستيعابية" للجماهير بنسبة 100% في اليوم الختامي لمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، فتح الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجماهير بنسبة 100% في ملعبي محمد بن زايد وآل نهيان، خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع الهلال السعودي والأهلي المصري، وكذلك المباراة النهائية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم إن تلك الخطوة تأتي عقب النجاح الكبير للبطولة تنظيمياً وجماهيريا، حيث لم تشهد مباريات البطولة حتى الآن أي شكاوى من أي نوع، كما نال الجانب التنظيمي الخاص بدخول وخروج الجماهير، إشادة على كافة المستويات، وتحديداً من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي "فيفا".

وناشدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث يجب على الجماهير تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة.

ويتوجب على من هم دون سن الـ12 عاماً، تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 48 ساعة. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدمت فيه اللجنة العليا المنظمة بجزيل الشكر إلى الجهات المختصة بالدولة، في ظل الجهد المبذول لإنجاح البطولة تنظيمياً، وعلى كل المستويات، كما وجهت اللجنة الشكر إلى فريق الخدمات الطبية الذي عمل على مدار أيام البطولة بشكل ساهم في هذا النجاح. وتصل النسخة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بأبوظبي التي تحمل الرقم 18 غداً، محطة الختام، عندما يلتقي تشيلسي بطل أوروبا مع بالميراس بطل أميركا اللاتينية على لقب البطولة، فيما يسبق هذه المباراة لقاء الهلال السعودي والأهلي المصري على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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