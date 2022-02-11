الامارات | تصدى للكرة من شباك مكتبه.. الأسطورة أوليفر كان يعود من جديد! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تصدى للكرة من شباك مكتبه.. الأسطورة أوليفر كان يعود من جديد! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر أسطورة كرة القدم الألمانية وعملاق بايرن ميونيخ أوليفركان فيديو على حسابه في "تويتر" يتصدى خلاله إلى تسديدة من شباك مكتبه في مقر النادي البافاري كان قد نفذها أفضل لاعب في العالم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي من أرض الملعب نحو شباك مكتب أوليفر كان.

ولاقى المشهد الطريف تفاعلاً كبيراً من مشجعي الكرة العالمية ومحبي بايرن ميونيخ خصوصاً انه يذكرهم بأحد أفضل حراس المرمى في التاريخ.

ويشغل أوليفر كان منصب الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ ضمن خطط النادي الرامية إلى تأهيل لاعبيه وأساطيره ليستمروا في قيادة عجلة الصرح الكبير إلى الأمام في الملاعب والأسواق العالمية.

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