الامارات | اعترافات خطيرة للنجم الإنجليزي روني.. "كنت على وشك الموت"!

شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات خطيرة للنجم الإنجليزي روني.. "كنت على وشك الموت"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم كرة القدم الإنجليزي واين روني بأنه كان على وشك الموت بسبب إفراطه في شرب الكحول قبل اعتزاله اللعب، مشيراً إلى إصابته باضطرابات شديدة في الصحة العقلية، وقضاء فترة طفولة عدوانية في الشارع يشوبها الشجارات والعنف، على حد تعبيره.

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدرب الحالي لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي إنه عندما كان لاعباً محترفاً كان مدمناً على شرب الكحول مما عرض حياته وحياة أشخاص آخرين للخطر، بلغت حد الموت!".

ونقل موقع سكاي نيوز عربية تصريحات روني التي أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قوله إنه كان يقود السيارة في حالة سكر تام رغم إدراكه أنه قد يلحق الأذى بنفسه وبالآخرين.. كنت أدرك حاجتي إلى مساعدة حتى أتمكن من الحفاظ على عائلتي. قبل 10 أو 15 سنوات لم أستطع أن أقول لنفسي أنا أعاني من شرب الكحول، وأعاني من مشاكل الصحة العقلية.. لم أستطع فعل ذلك".

وتطرق روني أيضا إلى محطات من طفولته، وما كان فيها من شجار وعنف، وتحدث عن أكثر من مناسبة تعرض فيها لإصابات بسبب عراك في الشارع، بين تورم حول العين وكسر في الفك.

ويعد روني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإنجليزية ومانشستر يونايتد الذي لعب بقميصه 13 عاما، علما أنه يمتلك 120 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفا.

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