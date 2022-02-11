الامارات | رئيسة بالميراس: أتينا إلى أبوظبي للتتويج بلقب مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بالميراس: أتينا إلى أبوظبي للتتويج بلقب مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس البرازيلي إن فريقها يسعى لتحقيق الفوز في المباراة النهائية على تشيلسي والظفر بلقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه. واعتبرت ماحققه النادي في البطولة حتى الآن انجازا على جمهور النادي أن يفخر به . ويلتقي بالميراس غداً مع تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" في المباراة التي يستضيفها استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في ختام منافسات النسخة الثامنة عشرة للبطولة، التي انطلقت اعتباراً من 3 فبراير الجاري بمشاركة 7 فرق.

وحرصت رئيسة النادي البرازيلي، التي تولت مسؤولية إدارة ناديها في سبتمبر 2021، على عقد لقاء مصغر مع وسائل الإعلام البرازيلية في أبوظبي، قبل المواجهة المرتقبة غداً. وأكدت: أتينا إلى أبوظبي للتتويج بلقب مونديال الأندية. ورفضت ليلى بيريرا (57 عام) أن تنسب لنفسها فضل تأهل فريقها إلى نهائي كأس العالم للأندية، أو أن تعتبر ما حققه فريقها بالوصول إلى النهائي إنجازاً يحسب لإدارة النادي التي تتولى مسؤوليته، إنما اعتبرته هو استمرار لعمل إدارات النادي السابقة.

وقالت: "الوصول إلى نهائي كأس العالم ليس بداية مرحلة ولا نهاية أخرى، إنها استمرارية لعمل الإدارات السابقة، انتخبت رئيسة لبالميراس لمواصلة عمل الإدارة السابقة، لقد كنت دائمًا في صف إدارة الرئيس "السابق" جاليوت ، لذلك هدفنا هو التطوير كل يوم عن طريق العمل الجاد المتواصل والتواضع والوقوف على أرض ثابتة".

وتعد ليلى واحدة من أكبر المستثمرين في البرازيل، وتدير 11 شركة في ساوباولو، واشتهرت منذ سنين بعشقها لنادى بالميراس وكانت أكبر الداعمين له خلال السنوات الأخيرة، ولم تكن تتخيل أن تكون الرئيس رقم 40 في تاريخ بالميراس، وأن تكون أول سيدة تدير النادي بعد 39 رئيسا رجلاً منذ تأسيس النادي عام 1914. وأشارت رئيسة نادي بالميراس إلى ثقتها في قدرة فريقها على تحقيق هذا اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخ ناديها، بغض النظر عن أن المنافس هو فريق تشيلسي الذي يملك الأفضلية النظرية، ولذلك فهي لم تتابع مباراته الأخيرة أمام الهلال في نصف النهائي والتي تأهل من خلالها لمواجهة بالميراس في النهائي.

وقالت: "بكل صدق، لم أشاهد مباراة تشيلسي، ببساطة لأنه مهما كان إسم المنافس لا يمكن الاستهانة به سواء تشيلسي أو غيره، فنحن يجب أن نعمل ونجتهد على أنفسنا في المقام الأول، وان نثق في قدراتنا، لأنه نهائي كأس العالم للأندية، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة في غاية الصعوبة". واعتبرت رئيسة نادي بالميراس أن فريق تشيلسي يمتلك الأفضلية على فريقها في مواجهتهم المرتقبة غداً السبت، وقالت " بالتأكيد الأفضلية تصب في مصلحة تشيلسي، بالميراس موجود في أبوظبي للكفاح بأقصى جهد ممكن من أجل التتويج باللقب واستعادة الكأس للبرازيل، أنا متأكدة من أن مشجعينا فخورون بالتواجد هنا".

ولم تحقق الأندية البرازيلية ولا أندية أمريكا الجنوبية لقب كأس العالم للأندية منذ 10 سنوات، وتحديداً من عام 2012 حين فاز فريق كورينثيانز البرازيلي بالكأس بعد تغلبه على تشيلسي الإنجليزي أيضا في المباراة النهائية بنتيجة 1-صفر.

وتعد هذه المشاركة الثانية لبالميراس في كأس العالم للأندية كممثل لقارة أمريكا الجنوبية للمرة الثانية على التوالي، حيث لم يفتتح سجل مشاركاته في البطولة سوى في عام 2020، عندما حصل على لقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه. يذكر أن ليلى بيريرا كانت قد رفضت أن تحضر إلى أبوظبي رفقة فريقها، لعدم تشتيت تركيز لاعبيها، وفضلت أن تحضر على متن طائرتها الخاصة إلى ابوظبي قبل مواجهة الأهلي المصري في نصف النهائي، في المباراة التي فاز فيها بالميراس بهدفين للاشئ.

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