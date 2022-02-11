اخبار الرياضه

الامارات | يتقدمهم زياش.. نجوم تشيلسي يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد (صور)

0 نشر
محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن يتقدمهم زياش.. نجوم يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باللغة العربية صوراً للنجوم المسلمين بنادي تشيلسي من أمام مسجد الشيخ زايد في أبوظبي بعدما أدوا فيه اليوم، صلاة الجمعة.

وأظهرت الصور لاعبي تشيلسي المغربي حكيم زياش والألماني أنطونيو روديغير والفرنسيان أنغولو كانتي ومالانغ سار مرتدين الزي الإماراتي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة بالميراس البرازيلي عند الساعة 20:30 من مساء السبت، بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد بنهائي كأس العالم للأندية، فيما سيلتقي فريقا الهلال السعودي والأهلي المصري على المركز الثالث في الساعة الخامسة من اليوم نفسه.

 

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا