الامارات | كلوب: محمد صلاح ليس سائحاً.. وجمهور ليفربول يستقبله بطريقة مميزة (صور وفيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: محمد صلاح ليس سائحاً.. وجمهور ليفربول يستقبله بطريقة مميزة (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم المصري، وهداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح لأول مرة في استاد أنفيلد، معقل نادي ليفربول، أمس، منذ عودته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث خسر المباراة النهائية أمام السنغال، التي توجت باللقب بقيادة زميله في الفريق الإنجليزي، ساديو مانيه. واضطر المدرب إلى الدفع بصلاح بديلا في الشوط الثاني، مكان البرازيلي فيرمينيو، ولم يقدم الشيء الكثير، حيث اكتفى ليفربول بالفوز على ليستر سيتي ضمن الجولة 23 للدوري بهدفي البرتغالي ديوغو جوتا.

ونشر موقع "ليفربول إيكو" تصريحا للمدرب كلوب علق فيه على ما قدمه صلاح، وعلى الدفع به بديلا، وقال إن "القرار لم يكن خيارا لصلاح، بقدر ما هو رؤية فنية للمدرب، ويعرف ماذا يعمل".

وتابع: صلاح يتفهم ويعرف هذه الامور، وهو ليس سائحا أو مجرد زائر، هو جزء من المنظومة ويعرف ماذا نقوم به في المباريات". وأضاف: هل يعقل أن لاعب انتهى لتوه من بطولة كبيرة استمر فيها حتى النهاية، وخاض مباريات مرهقة وطويلة، أن ندفع به أساسيا، أمر لا يصدق ولا يعقل".

في جانب آخر، حظي محمد صلاح باستقبال الأبطال بمجرد أن وضع قدمه على الملعب حين دخل بديلا في الدقيقة 60، ووقف الآلاف من مشجعي ليفربول للتصفيق لنجمهم، حيث شكل ذلك دعما نفسيا له، في أعقاب تأثره منذ خسارة نهائي كأس إفريقيا بركلات الترجيح، كما رفع بعضهم لافتات ترحب به، وتحفف من حزنه على ضياع اللقب الإفريقي.

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