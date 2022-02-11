الامارات | بعد ضياء السيد.. كيروش يصر على استبعاد عصام الحضري من منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضياء السيد.. كيروش يصر على استبعاد عصام الحضري من منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجددت مطالب مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش بإجراء تعديلات جديدة على تشكيل الجهاز الفني للفراعنة، واستبعاد مدرب حراس المرمى الأسطورة عصام الحضري وترشيح طارق سليمان لخلافته.

وقالت مصادر قريبة من اتحاد الكرة المصري أن كيروش قدم مجموعة من المطالب خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار، أبرزها استبعاد كل من ضياء السيد وعصام الحضري، وتعيين متحدث رسمي من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة للحديث عن الأمور التي تخص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد الشائعات التي طالت المدرب البرتغالي خلال بطولة الأمم الافريقية الأخيرة ووجود شرط جزائي في عقده بقيمة 42 مليون جنيه في حالة إقصائه من منصبه.

وأشارت المصادر إلى أن كيروش أبلغ وليد العطار بأنه على استعداد لترك منتخب مصر إذا لم يكن مُرحبا به من جانب اتحاد الكرة والتنازل عن قيمة الشرط الجزائي، إذا كان هذا سيخدم خطط المنتخب الوطني مستقبلاً.

وكشف كيروش أن لديه فريق إعلامي في البرتغال رصد له كل ما تم تناوله من معلومات مغلوطة عن الشرط الجزائي في عقده ومهاجمة بعض من أعضاء مجلس الإدارة له في وسائل إعلام مختلفة.

وكان المدرب البرتغالي قد سلم معاونيه المصريين مجموعة من أسماء الإعلاميين لعدم الظهور معهم تلفزيونيا عقب العودة من الكاميرون وفي مقدمهم أحمد شوبير وسيف زاهر.

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