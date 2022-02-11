الامارات | حقيقة طلاق أبوجبل وملكة جمال الجزائر.. "حضر لقاء تلفزيوني مع أشقائه"

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلاق أبوجبل وملكة جمال الجزائر.. "حضر لقاء تلفزيوني مع أشقائه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار غياب ملكة جمال الجزائر، وزوجة حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري محمد أبو جيل، عن حضور لقاء تلفزيوني للاعب فيما رافقه عدد من أفراد عائلته الكثير من التساؤلات، حول حقيقة انفصالهما، وزواجها من أحد رجال الأعمال.

واستضاف برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر قناة "سي بي سي"، محمد أبو جبل، وثلاثة من أشقاءه وشقيقاته، وزوجة أخ له وابنها دون ظهور سمارة يحيى زوجة اللاعب.

وأثار غياب زوجة اللاعب موجة من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سمارة و"جاباسكي" منفصلان منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنها في طريقها للزواج من أحد رجال الأعمال، إلا أن سمارة يحيى نفت كل ذلك في تصريحات مقتضبة لموقع أخبار اليوم الذي نقل عن مصادر وصفها بالمقربة من الأميرة سمارة أنها في حالة استنكار تام لكل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يرسل لها بشكل خاص سواء من التعليقات السلبية عنها أو عن زوجها أو العروض الغريبة التي وصلتها، سواء عروض زواج من رجال أعمال.

وأضاف موقع أخبار اليوم أن كل هذه الأخبار التي تحيط علاقة أبو جبل وزوجته، ما هي إلا شائعات فقط، وأنهما في وضع أسري مستقر.

وألغى حارس الزمالك الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، متابعته لحساب زوجته وحذف صورهما من حسابه على "إنستغرام"، لتقوم سمارة يحيى بخطوة مماثلة.

وكان محمد أبو جبل قد احتفل في ابريل الماضي بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.

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