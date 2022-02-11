«عاوزين تنجحوا بالعافية! ».. خناقة شوارع بين أحمد سليمان وأنصار مرتضى منصور في انتخابات الزمالك (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهدت انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة مشادات ومشاحنات بين قائمتي مرتضى منصور وأحمد سليمان المرشحين على مقعد الرئاسة.

وقام بعض أنصار المرشحين بالدخول في مشاحنات أسفرت عن سقوط بعض أعضاء الجمعية العمومية أرضًا، ومن بينهم السيدات، قبل أن تتدخل مجموعة حاولت السيطرة على الموقف وفض الاشتباك.

وفي نفس السياق، تعرض أحمد سليمان، المرشح على مقعد الرئيس لبعض المضايقات مما أسماهم "البلطجية"، وتم الاعتداء عليه هو ومرافقيه، لكن سرعان ما انتهت تلك الأزمة.

كان أحمد سليمان قال في تصريحات صحفية: «مرتضى يمنعني من وجود أوراق دعاية انتخابية لقائمتي لأنه يضمن النتيجة بالتزوير مثل الانتخابات الماضية».

ورد مرتضى منصور المرشح لمنصب الرئيس عبر الإذاعية الداخلية للنادي: «أنا مسامحكم ولم ينجح أحد (بالهيصة) وأطالب كل مسؤولي الدعاية بعدم تقديم أي أوراق انتخابية أمام المقر الانتخابي».

ويتنافس في انتخابات الزمالك 67 مرشحاً على كافة المناصب وفقا للائحة الاسترشادية التى تلزم انتخاب رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن، ووفقا للقائمة النهائية وورقة الاقتراع يتنافس علي الرئاسة 3 مرشحين وعلى منصب النائب 4 مرشحين مثلهم على أمانة الصندوق فيما تشهد العضوية فوق السن 37 مرشحا بعد اعتذار 4 مرشحين ويتنافس 19 مرشحا على منصب العضوية تحت السن.