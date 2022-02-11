شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى للاعبي الأهلى وتدريبات متنوعة بالكرة قبل مواجهة الهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، اللاعبين فى فقرات تدريبية متنوعة فى بداية المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبوظبى استعدادا لمباراة الهلال السعودى غدا السبت.

وقاد موسيمانى بعدها اللاعبين فى تدريبات متنوعة بالكرة شهدت للتدريب على العرضيات والضربات الثابتة والتصويب من خارج منطقة الجزاء.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى فى الثالثة بتوقيت القاهرة غداً السبت على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتى فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وكان بيتسو موسيماني قد تحدث خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السعودى، مؤكدا أنها ستكون «ديربي» قويا ومفيدا للكرة العربية بين الأهلى بطل إفريقيا والهلال السعودى بطل آسيا.

وقال موسيماني، «أمامنا مباراة أخرى فى كأس العالم للأندية وهى مباراة كبيرة لنا كفريق إفريقي، وكذلك للهلال بطل السعودية وآسيا، وأود أن أظهر احترامى لهم لأنهم منافس مميز".

وأضاف،« لدينا شيء نلعب عليه، ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا فى هذه المسابقة هو الميدالية البرونزية».

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الهلال السعودى قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح، بل ويصعد إلى نهائى كأس العالم للأندية.

وتابع، «الأهلى يملك تاريخا جيدا فى هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غدا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وكذلك من الدورى الإنجليزي».