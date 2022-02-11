فيفا يسمح بسعة الاستاد كاملة فى مباراة الأهلي والهلال ويعيد فتح باب حجز التذاكر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات فتح باب حجز التذاكر من جديد اليوم لمباراة الأهلى والهلال السعودى، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غدٍ السبت لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات استاد آل نهيان الذى يستضيف المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الاستاد، بدلا من نسبة 30% المستخدمة فى المباريات السابقة، وعلى جماهير الأهلى الراغبة فى حضور مباراة الغد ومؤازرة فريقها سرعة الحجز الآن عبر موقع البطولة، حيث تتم عملية بيع تذاكر البطولة إلكترونيا وفقا لقواعد اللجنة المنظمة من بداية البطولة.

من جهته تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السعودى التى تقام غدا فى كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون ديربى قوياً ومفيداً للكرة العربية بين الأهلى بطل أفريقيا والهلال السعودى بطل آسيا.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص الذى عقد اليوم، "أمامنا مباراة أخرى فى كأس العالم للأندية، وهى مباراة كبيرة لنا كفريق أفريقي، وكذلك للهلال بطل السعودية وآسيا، وأود أن أظهر احترامى لهم لأنهم منافس مميز".

وأضاف موسيمانى، "لدينا شيء نلعب عليه، ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا فى هذه المسابقة هو الميدالية البرونزية".

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الهلال السعودى قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح، بل ويصعد إلى نهائى كأس العالم للأندية.

وأضاف بيتسو، الأهلى يملك تاريخا جيدا فى هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غدا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وكذلك من الدورى الإنجليزي.

وقال موسيماني، «لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي، فنحن نحترمه كمنافس، ونحن أيضا نثق فى أنفسنا وتاريخنا، وسيكون اللقاء «ديربي» عربيا وممتعا والأفضل للكرة العربية أن هناك ناديا عربيا سيغادر البطولة ببرونزية العالم".

وتابع مدرب الأهلى، «جئت إلى هنا بظروف لن أتحدث عنها بقدر طموحى ولاعبى فريقى معي، وطموح النادى ومسؤوليه وجماهيره لتحقيق شيء مميز، وفى نفس الوقت أتمنى أن نأتى إلى هنا العام المقبل فى ظروف أحسن للمنافسة فى كأس العالم للأندية».