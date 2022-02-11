شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة "الجهة الإدارية المختصة" والمشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى انطلقت صباح اليوم الجمعة تحت إشراف قضائي كامل.

وأكد مديرية المديرية اللواء عبد الرحمن شلش أن الانتخابات بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم بفتح باب التسجيل أمام أعضاء الجمعية العمومية للتصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً، وتتابع الجهة الإدارية سير العملية الانتخابية بالنادى، والتزام كافة الأطراف بسير الإجراءات المتعلقة بالانتخابات بما يضمن صون حقوق المرشحين والحفاظ على عدالة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية .

وأكد أنه تم الاستجابة من الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات لكافة الطلبات التى تقدم بها المرشحون منذ انطلاق إجراءات العملية الانتخابية، لضمان المساواة وإعطاء جميع المرشحين حقوقهم المشروعة والمكفولة بحكم القانون واللائحة المنظمة.

وأضاف أن الانتخابات شهدت حضورا مكثفا من أعضاء الجمعية العمومية منذ بدء الانتخابات فى صباح اليوم، مؤكدا حرص الجهة الإدارية على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوسائل الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.