شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 11 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يخطر كيروش بتوقف الدورى 9 مارس استعدادا لمباراتى السنغال، و الأهلي يفحص محمد الشناوى بعد انتهاء مشاركة الفريق بمونديال الأندية.

اتحاد الكرة يخطر كيروش بتوقف الدورى 9 مارس استعدادا لمباراتى السنغال

أخطر اتحاد الكرة كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم 9 مارس المقبل، استعدادا لمباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 23 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

الأهلي يفحص محمد الشناوى بعد انتهاء مشاركة الفريق بمونديال الأندية

قرر الجهاز الطبي للأهلي إجراء أشعة لحارس الفريق محمد الشناوى عقب الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والعودة للقاهرة، لمعرفة مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

توافد مكثف لأعضاء الزمالك للتصويت فى انتخابات النادى.. صور

شهدت الساعات الأخيرة توافد أعضاء نادي الزمالك على مقر النادي بميت عقبة بكثافة ملحوظة للتصويت فى الانتخابات المقامة حالياً بالقلعة البيضاء لاختيار مجلس إدارة جديد.

الأهلي يستعيد 5 لاعبين فى مران اليوم قبل مواجهة الهلال السعودي

ينتظم خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عمرو السولية وحمدى فتحى وعلى معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر فى التدريبات الجماعية للفريق عصر اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى غدا.

كيروش يعود من الإجازة 16 فبراير استعدادا لمباراتى السنغال بتصفيات المونديال

يعود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، من البرتغال يوم 16 فبراير الجارى عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها بعد انتهاء مشوار الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت مؤخرا بالكاميرون، وحصل فيها المنتخب على المركز الثانى.

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السعودى فى مونديال الأندية

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السعودي، صباح اليوم الجمعة، باستاد آل نهيان في أبوظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين غدًا، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.

إبراهيم توريه يصل القاهرة وينضم لبيراميدز.. صور

وصل النجم البوركينابى إبراهيم توريه لاعب وسط نادي بيراميدز الجديد إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم قادما من بوركينا فاسو، تمهيدا للانضمام لتدريبات الفريق قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.