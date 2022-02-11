موسيماني: الهلال السعودى منافس كبير.. ونسعى لـتحقيق البرونزية غداً

القاهرة - سامية سيد - تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السعودى التى تقام غدا فى كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون ديربي قوياً ومفيداً للكرة العربية بين الأهلى بطل أفريقيا والهلال السعودى بطل آسيا.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص الذى عقد اليوم، "أمامنا مباراة أخرى فى كأس العالم للأندية، وهى مباراة كبيرة لنا كفريق أفريقي، وكذلك للهلال بطل السعودية وآسيا، وأود أن أظهر احترامى لهم لأنهم منافس مميز".

وأضاف موسيمانى، "لدينا شيء نلعب عليه، ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا فى هذه المسابقة هو الميدالية البرونزية".

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الهلال السعودى قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح، بل ويصعد إلى نهائى كأس العالم للأندية.

وأضاف بيتسو، الأهلى يملك تاريخا جيدا فى هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غدا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وكذلك من الدورى الإنجليزي.

وقال موسيماني، «لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي، فنحن نحترمه كمنافس، ونحن أيضا نثق فى أنفسنا وتاريخنا، وسيكون اللقاء «ديربي» عربيا وممتعا والأفضل للكرة العربية أن هناك ناديا عربيا سيغادر البطولة ببرونزية العالم".

وتابع مدرب الأهلى، «جئت إلى هنا بظروف لن أتحدث عنها بقدر طموحى ولاعبى فريقى معي، وطموح النادى ومسؤوليه وجماهيره لتحقيق شيء مميز، وفى نفس الوقت أتمنى أن نأتى إلى هنا العام المقبل فى ظروف أحسن للمنافسة فى كأس العالم للأندية».

وأكد موسيمانى أن التحضير لهذه البطولة كان غاية فى الصعوبة، وفى الموسم القادم سنقاتل مع فريقنا لتحقيق شيء أفضل ونركز الآن للعودة بالبرونزية.

وعن رغبة الجمهور فى التتويج بلقب كأس العالم للأندية، قال موسيماني: « أنا أيضا حزين لجمهور الأهلي، تمنيت أن نفوز باللقب، وفى حقيقة الأمر هذا ليس سهلا.. نحن نسعى .. وليس من السهل أن تتحدث عن الفوز بكأس العالم للأندية، وأنظر إلى باريس سان جيرمان وليفربول وغيرهما من الأندية العالمية، من الممكن ألا تصل إلى كأس العالم من الأساس.. وأنا لا أبحث عن أعذار.. أنا هنا بين أكبر فرق العالم».

وأضاف: «أنا فى ناد كبير وصل إلى هنا ٧ مرات، نحن متواضعون، ونحاول كثيرا وكثيرا، وجميعنا يبحث عن الفوز مثل الجمهور، أنا وكابتن الفريق وغيرنا وجميعنا لدينا هدف واحد هو الوصول للنهائى يوما ما».

وعن بعض الانتقادات التى توجه إليه قال موسيماني: «لا أعلم ماذا تقول الصحافة أو الإعلام المصرى عني؛ لأنى لا أفهم اللغة العربية، ولكنى مدرب وإذا لم توجه إلى الانتقادات، فلا استحق اللعب فى كأس العالم للأندية، والنقد جزء من كرة القدم، وهو حافز وأحيانا يكون جيدا لنا كمدربين، ونحن نعيش بالنقد الذى يحركنا أحيانا نحو مزيد من التوهج والبطولات».

واختتم موسيمانى تصريحاته مؤكدا أن جمهور الأهلى الحقيقى يشجع الفريق ولا يشجعنى بشكل شخصي، وهم همهم الأول هو الفريق، وأنا جزء منه.. وأنا أبادلهم نفس الحب والشعور.. وأتمنى أن نظل سويا لكى نكتب معا المزيد من تاريخ البطولات للنادى الكبير.