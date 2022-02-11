شكرا لقرائتكم خبر عن شركة موسيماني: المدرب اتفق مع الأهلى على شروط العقد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة التي تدير أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، توضح من خلاله حقيقة الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية بخصوص تجديد موسيماني لتعاقده مع النادي الأهلي.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر: موسيماني اتفق مع الأهلي على شروط عقده مع النادي..الحقيقة هي أن جميع شروط العقد تم الاتفاق عليها بين ممثل نادي الأهلي ووكيلته السيدة مويرا.. وتكهنات وسائل الإعلام خاصة على منصات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة.

وأضافت، احتراماً لنادي الأهلي، سننتظر ردهم الرسمي على حالة العقد، مدربنا ملتزم بمواصلة دوره كمدرب لنادي الأهلي ونحن ، بصفتنا وكلائه، ملتزمون بضمان أننا نواصل العمل بالتفويض.

نناشد وسائل الإعلام ومن يسمون بالمحللين من فضلك الامتناع عن خلق توترات غير ضرورية في العلاقة التي كانت قادرة على تحقيق نتائج رائدة حتى الآن.