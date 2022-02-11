شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: مباراة الهلال قوية.. وهذه رسالتى للاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الغد أمام الهلال السعودي ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين يمثلان بلدين شقيقين.

وأضاف ربيعة: «المنافسة ستكون بالتأكيد قوية غدا بين فريقين كبيرين على الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، ونحاول إثبات أنفسنا خصوصا أمام الهلال الذي قدم مباريات كبيرة في البطولة.. وأن تعكس المباراة العلاقة الجيدة بين الفريقين، والتي تليق بالشعبين المصري والسعودي الشقيقين».

وأكد ربيعة أنه وزملائه يتمنون تحقيق الفوز والسعي لتقديم كل ما لديهم غدا للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

وعن علاقته بلاعبي الهلال السعودي الحاليين قال ربيعة: «لعبت في البرتغال مع كاليلو وبيريرا من لاعبي فريق الهلال وتربطني بهما علاقة طيبة حتى الآن، وبعيدا عنهما فإن فريق الهلال مميز للغاية ويضم عناصر جيدة، وهذا ما سعينا للاستعداد له بشكل مميز.

وعن غيابه عن كأس العالم للأندية الماضية قال: «كان شيء محبطا لي على المستوى الشخصي، ولكن جعلت غيابي حافزا لي حتى أشارك في كأس العالم للأندية في هذه النسخة، فأنا تربيت منذ سن الثامنة في الأهلي على التحدي، وهذه أكبر رسالة للاعبين خاصة الشباب للاجتهاد طوال الوقت حتى يثبتوا أنفسهم.