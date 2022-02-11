شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك تطلب صناديق اقتراع إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك صناديق اقتراع إضافية لتصويت الأعضاء فيها، بعدما امتلاء الصناديق الموجودة فى بعض اللجان فى ظل الإقبال المكثف من أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك كشفت عن أعداد الأعضاء التي يحق لها التي التصويت فى انتخابات النادي اليوم. وأكدت اللجنة أن عدد الاصوات التي يحق لها التصويت 112877 عضو في حين يكتمل النصاب القانوني بتصويت 7500 عضو .

ويترأس المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وتضم في العضوية كل من المستشارين مصطفى محمد و زين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.