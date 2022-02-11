شكرا لقرائتكم خبر عن توافد مكثف لأعضاء الزمالك على الانتخابات ومشاركة كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية توافدا مكثفا لأعضاء نادي الزمالك على الانتخابات التى يشهدها النادي لاختيار مجلس إدارة جديد، خاصة بعد صلاة الجمعة، كما حرص عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزمالك “كبار السن” على التواجد فى مقر القلعة البيضاء للمشاركة فى العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك كشفت عن أعداد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت لانتخابات النادى ، وأكدت اللجنة أن عدد الأصوات التي يحق لها التصويت 112877 عضوا فى حين يكتمل النصاب القانوني بتصويت 7500 عضو.

ويترأس المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وتضم في العضوية كل من المستشارين مصطفى محمد و زين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

وقام مجلس الإدارة، بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب استاد عبداللطيف أبورجيلة، وتم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسية، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية، وقرر مجلس الإدارة فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية باستاد عبداللطيف أبورجيلة، بالإضافة لتوفير كراسى متحركة لكبار السن.