شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من خطورة الهلال.. وتاو يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع لاعبيه على هامش مران الفريق المقام حالياً فى أبو ظبى استعداداً لمواجهة الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وحذر موسيمانى لاعبيه من خطورة الهلال السعودى، خاصة عناصر خط الهجوم والمكتظ بعدد من أفضل اللاعبين.

فى الوقت الذى واصل الجنوب أفريقى بيرسى تاو التأهيل للتعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرا وتبعده فى الوقت الحالى من المشاركه مع ناديه فى بطولة كأس العالم للأندية.

وفى ذات السياق، انتظم خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عمرو السولية وحمدى فتحى وعلى معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر فى التدريبات الجماعية للفريق عصر اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى غدا.

وكان الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قد منح اللاعبين الخمسة راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت أمس، واكتفى بخوضهم تدريبات بدنية فى الجيم؛ لتفادى الإرهاق الذى يعانى منه بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.