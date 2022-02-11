شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك النهائية المشاركة فى كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بنادى الزمالك، يقادة الأمريكى ويليام فويت، قائمة الفريق المقرر أن تخوض مباريات كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 13 فبراير الجاري.

وتضم القائمة كلاً من: أحمد حاتم، إدجار سوسا، مايك ماكينى، أحمد عزب، عمر هشام، ستروبارى، معاذ أيمن، إسلام سالم، أحمد محمود، أحمد ياسر، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوى كيجو، وحازم المشد.

ويشارك فى البطولة 4 فرق هى الزمالك ممثل عن قارة أفريقيا، وفلامنجو البرازيلى، وليكلاند الأمريكى، وسان بابلو بورجوس الإسبانى .

تقام اليوم مباريات نصف نهائى مونديال الأندية، حيث يلتقى الزمالك مع سان بابلو الإسبانى، وفلامنجو مع ليك لاند، وتقام مباراة الزمالك فى الثامنة مساء، بينما مباراة فلامنجو و ليك لاند فى الخامسة من مساء اليوم .