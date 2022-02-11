شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صراع البرونزية بين الأهلي والهلال فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة بالنادي الأهلي مباراة الفريق أمام الهلال السعودي فى كأس العالم للأندية والتى ستقام غداً، ويأمل الأهلي فى الفوز وحصد الميدالية البرونزية بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي فى نصف نهائي البطولة.

فى السطور التالية، نستعرض أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي والهلال.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والهلال السعودي؟

ج: يلعب الأهلي مع الهلال السعودي، في الثالثة عصر غد، السبت، باستاد نادى الوحدة الإماراتي "آل نهيان" فى ختام مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، فى مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية في النسخة الحالية من مونديال الأندية.

س: ماذا فعل الأهلي فى النسخة الحالية من مونديال الأندية؟

ج: الأهلي فاز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في الجولة الأولى، قبل أن يخسر من بالميراس بثنائية نظيفة في نصف نهائي مونديال الأندية.

س: كيف استعد الأهلي لمواجهة الهلال؟

ج: استعد الأهلي جيدا لمباراة الهلال السعودي من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات للفريق السعودي، خاصة مباراته ضد تشيلسي الانجليزي في نصف نهائي مونديال الأندية التى خسرها الفريق السعودي بهدف نظيف، للتعرف على عناصر القوة والضعف في صفوف الزعيم، ومعرفة أهم الأوراق في صفوفه، والتركيز على نقاط الضعف التي يستغلها المنافسين في اختراق دفاعات والوصول إلى مرماه ويرغب الأهلي في الفوز غداً رغم الغيابات من أجل الفوز بالميديالة البرونزية والتى حصدها مرتين من قبل عامي 2006 و2021.

س: ما هي غيابات الأهلي في مباراة الغد؟

ج: سيفقد الأهلي غداً كلاً من محمد مجدي أفشة وأيمن أشرف للإيقاف بسبب طرد الأخير وحصول الأول على الإنذار الثاني فى مباراة بالميراس.