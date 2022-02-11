موسيماني: نواجه فريقا كان قريبا من نهائي مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، أن مواجهة فريقه مع الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية، ستكون "ديربي" قوي ومفيد للكرة العربية.

ويلتقي الأهلي، بطل أفريقيا، مع الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، غدا السبت، في مباراة المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2021 بالإمارات.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أمامنا مباراة أخرى في كأس العالم للأندية وهي مباراة كبيرة لنا كفريق أفريقي، وكذلك للهلال بطل السعودية وآسيا، وأود أن أظهر احترامي له لأنه منافس مميز".

وأضاف: "لدينا شيء نلعب عليه، ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا في هذه المسابقة هو الميدالية البرونزية".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الهلال السعودي قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي مونديال الأندية، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأكمل: "الأهلي يملك تاريخا جيدا في هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غدا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وآخرين سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي".

واستمر: "لسنا قلقين من مباراة الهلال، فنحن نحترمه كمنافس ونثق أيضا في أنفسنا وتاريخنا، وسيكون لقاء ديربي عربي ممتع ومفيد للكرة العربية، حيث سيخرج ناد عربي ببرونزية كأس العالم".

وأردف: "جئت إلى هنا بظروف لن أتحدث عنها بقدر حديثي عن طموحي ولاعبي فريقي معي، وطموح النادي ومسؤوليه وجماهيره لتحقيق شيء مميز، وفي نفس الوقت أتمنى أن نأتي إلى هنا العام المقبل في ظروف أفضل للمنافسة في كأس العالم للأندية".

وأكد موسيماني أن التحضير لهذه البطولة كان غاية في الصعوبة، وفي الموسم القادم سنقاتل مع فريقنا لتحقيق شيء أفضل ونركز الآن للعودة بالبرونزية.

وعن رغبة الجمهور في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، قال موسيماني: "أنا أيضا حزين لجمهور الأهلي، تمنيت أن نفوز باللقب، وفي حقيقة الأمر هذا ليس سهلا، نحن نسعى وليس من السهل أن تتحدث عن الفوز بكأس العالم للأندية، وأنظر إلى باريس سان جيرمان وليفربول وغيرهما من الأندية العالمية، من الممكن ألا تصل إلى كأس العالم من الأساس، وأنا لا أبحث عن أعذار، أنا هنا بين أكبر فرق العالم".

وأضاف: "أنا في ناد كبير وصل إلى مونديال الأندية 7 مرات، نحن متواضعون، ونحاول كثيرا وكثيرا، وجميعنا يبحث عن الفوز مثل الجمهور، أنا وقائد الفريق وغيرنا وجميعنا لدينا هدف واحد هو الوصول للنهائي يوما ما".

وعن الانتقادات التي توجه إليه قال موسيماني: "لا أعلم ماذا تقول الصحافة أو الإعلام المصري عني لأنني لا أفهم اللغة العربية، ولكني مدرب وإذا لم توجه إلى الانتقادات، فلا أستحق اللعب في كأس العالم للأندية، الانتقادات جزء من كرة القدم، وهي حافز وأحيانا يكون جيدا لنا كمدربين، نعيش بالنقد الذي يحركنا أحيانا نحو مزيد من التوهج والبطولات".

وأتم: "جمهور الأهلي الحقيقي يشجع الفريق ولا يشجعني بشكل شخصي، همهم الأول هو الفريق وأنا جزء منه، وأنا أبادلهم نفس الحب والشعور، وأتمنى أن نظل سويا لكي نكتب معا المزيد من تاريخ البطولات للنادي الكبير".